Kunstauktion : „Sonne mit Bäumen“ zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten

uktionDaun Neben den beiden Wohnhäusern hat die Stadt Daun auch den künstlerischen Nachlass der im Juli 2021 verstorbenen Malerin Christel Schneider geerbt. Nun fand, wie testamentarisch festgelegt, eine erste öffentliche Bilderauktion statt. Der Erlös von 8360 Euro fließt in die Stadtkasse.

(bb) Aus einer Kaufmannsfamilie mit künstlerischem Einschlag habe sie gestammt, zu Pitt Kreuzberg sei sie in Schalkenmehren in die Lehre gegangen, bei Oskar Kokoschka habe sie in Salzburg studiert, zeitlebens sei sie der Landschaft der Eifel tief verbunden geblieben: Mit diesen Worten würdigte zu Beginn der Veranstaltung Andreas Mayer als dritter Beigeordneter der Stadt Daun die Malerin Christel Schneider (1924 bis 2021). „Schließlich hat sie ihre Heimatstadt mit ihrem Nachlass bedacht“, sagte Mayer, um sodann in der Rolle eines rhetorisch geschickten Auktionators durch den Abend zu führen.