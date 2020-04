Daun/Trier In normalen Zeiten herrscht bei gutem Wetter im Frühjahr reger Betrieb auf den Grüngutannahmestellen. Aus großen Säcken oder von Anhängern oder Ladeflächen werden Grasschnitt, verblühte Blumen und trockene Sträucher ausgeladen.

So wurde es auch seit vielen Jahren an der Annahmestelle im Dauner Stadtteil Boverath praktiziert. Bis etwa Mitte März: Da wurde öffentlich die Schließung des Standorts mitgeteilt. Zuvor waren bereits die Sammelstellen in Hörschhausen (Verbandsgemeinde Kelberg) und Oberstadtfeld geschlossen worden. In diesen Fällen, nach Angaben des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART), auf Wunsch der Betreiber: „In beiden Orten waren den Betreibern die Anforderungen der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord zu hoch und sie daher nicht mehr bereit, diese zu erfüllen.“