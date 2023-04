Weitere Grundstücke in Planung Wo demnächst in Hillesheim gebaut werden kann

2023 wird richtig rangeklotzt: Die Stadt Hillesheim investiert in diesem Jahr massiv, vor allem auf den Ausbau neuer Baugebiete wird ein besonderer Schwerpunkt gelegt – um die ungebrochene Nachfrage befriedigen zu können. Dazu werden gleich an mehreren Stellen in der Stadt und den beiden Stadtteilen Bolsdorf und Niederbettingen Plätze für Bauwillige geschaffen.