Wichtiges Thema wird angepackt Wo haben Bürger Angst in Gerolstein?

Gerolstein · Die Stadt packt das Problem an, dass sich Gerolsteiner Bürger an manchen Stellen wie dem Rondell oder im Stadtpark unsicher fühlen. In einem Fragebogen sollen die Bürger mitteilen, wo es ihnen unbehaglich ist und was getan werden sollte.

06.11.2023, 07:00 Uhr

Das Thema Sicherheit spielt seit vergangenen Winter in Gerolstein eine große Rolle. Vor allem seit Jahresbeginn war das Sicherheitsgefühl vieler Menschen in der Brunnenstadt erschüttert worden, als es beinahe täglich Polizeimeldungen über Saufgelage, Lärmbelästigungen, randalierende oder pöbelnde Zeitgenossen – darunter mehrfach die gleichen amtsbekannten Personen, die offenbar teilweise unter psychischen Problemen leiden – gegeben hat. Und es gab den bewaffneten Raubüberfall auf ein Textilgeschäft in der Innenstadt Mitte März, der noch immer nicht aufgeklärt ist.