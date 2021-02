Geschichte : Gerolstein will die Erinnerung an früher wachhalten

Gerolstein will die Erinnerung an früher wachhalten

Gerolstein Die Stadt plant, ein eigenes Archiv einzurichten. Zunächst sollen wichtige Dokumente der Stadtgeschichte digitalisiert werden.

In einem ersten Schritt hat die Stadt dazu die vielfältigen Unterlagen des verstorbenen Hobbyhistorikers Karl-Heinz „Böbbes“ Böffgen übernommen. Im Rahmen einer Schenkung hat Inge Böffgen alle Unterlagen, Bilder, Postkarten, Bücher und Manuskripte ihres verstorbenen Mannes der Stadt Gerolstein geschenkt. Und das sind sehr viele, denn Böbbes war unermüdlich im Einsatz, Bilder und Dokumente, die die Entwicklung Gerolsteins belegen, zusammenzutragen, zu ordnen und im geschichtlichen Kontext einzuordnen. Das gilt für erfolgreiche wie wie für dunkle Zeiten der Gerolsteiner Historie. So hat Böbbes das Schicksal der Gerolsteiner Juden aufgearbeitet und niedergeschrieben und auch das unheilvolle Treiben der Nazis in Gerolstein beleuchtet. Schneider sagt, dass damit neben der Erinnerung an die wechselvolle Geschichte der Brunnenstadt ein weiteres Ziel verfolgt werde: „Wir möchten damit Böbbes ein ehrendes Andenken bewahren und damit unsere Wertschätzung seiner jahrelangen Arbeit für die Stadt Gerolstein aufzeigen.“ Daher bedanke er sich auch bei Inge Böffgen für die großzügige Spende: „Vielen Dank, liebe Frau Böffgen.“ Schneider kündigte an, dass die Sammlung nach und nach digital aufgearbeitet werden solle.