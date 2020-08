Trauerarbeit in Gerolstein : Ein Platz für Sternenkinder auf dem Waldfriedhof

Trauerarbeit in Gerolstein

Gerolstein Die Stadt Gerolstein schafft einen Ort für trauernde Eltern, deren Kindern der Schritt ins Leben nicht vergönnt war.

Eine „stille Geburt“, so nennen Ärztinnen und Ärzte das Drama, das in Deutschland trotz umfassender medizinischer Begleitung der Schwangeren täglich geschieht. Das statistische Bundesamt zählt 3180 totgeborene Kinder im Jahr 2019, in Rheinland-Pfalz sind 167 Kinder kurz vor oder während der Geburt verstorben. Dazu kommen Fehlgeburten - diese Definition trifft auf die Kinder zu, die vor der 24. Schwangerschaftswoche und mit einem Gewicht von unter 500 Gramm tot geboren werden. Fehlgeburten unterliegen nicht der standesamtlichen Meldepflicht, aus Krankenhausstatistiken lässt sich jedoch für RLP eine Zahl herauslesen: Rund 1600 Schwangere haben ihr Kind 2017 auf diese Weise verloren.