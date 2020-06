Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur Gerolstein : Stadt will neue Bauplätze in Innenstadtnähe ausweisen

Zwischen der Straße Am Sportfeld (links) und der Jahnstraße (rechts), wo derzeit alles zugewuchert ist, will die Stadt zeitnah 15 Bauplätze erschließen. Das Land ist bereits in Stadteigentum. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Stadt Gerolstein will zügig 15 Parzellen zwischen Realschule und Sportplatz erschließen.

Die Stadt Gerolstein verfügt nach Angaben der Verwaltung in der Kernstadt und im angrenzenden Lissingen aktuell nur noch über sieben freie Bauplätze: drei im Neubaugebiet Vorderste Dell in der Kernstadt und vier im Areal Auf den vier Morgen in Lissingen. Das ist zu wenig, findet nicht nur Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD): „Wir wollen weiter Wohnraum anbieten und haben fast nichts mehr. Allein in Lissingen sind in den letzten Wochen vier Bauplätze weggegangen, und Anfragen haben wir eigentlich permanent.“

Und so hat die Stadtspitze eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wo in Innenstadtnähe und am besten auch auf städtischem Gelände neue Bauplätze ausgewiesen werden könnten. Das Ergebnis: Im Bereich zwischen Realschule plus und Jahnstraße (oder etwas grober: zwischen Schwimmbad und Sportplatz) böte ein als Landwirtschaftsfläche deklariertes Gelände, das inzwischen zugewuchert ist, Platz für 15 Baugrundstücke mittlerer Größe.

Und weil es in städtischem Besitz ist und demnach nicht erst aufgekauft werden muss (was angesichts der schlechten Haushaltslage ohnehin unrealistisch wäre), hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, das Projekt weiterzuverfolgen.

Stadtbürgermeister Schneider ist zuversichtlich bis euphorisch: „Das Gebiet hat eine gute Lage und bietet eine schöne Aussicht. Und es ist in städtischem Besitz. Also ideal.“ Außerdem käme eine dortige Bebauung in dem Grundsatz der Innen- vor Außenentwicklung nach.

Daher fügt Schneider hinzu: „Dieses Baugebiet würde die Kernstadt stärken. Mit dem Angebot wollen wir junge Familien ansprechen und Menschen, die bereits hier arbeiten – etwa beim Brunnen unter der Bundeswehr – und ihnen schmackhaft machen, auch nach Gerolstein zu ziehen.“

Auf jeden Fall sollen die Bauplätze „erschwinglich“ sein. Nachgehakt, was das konkret für ihn heiße, sagte der Stadtbürgermeister: „Unter 75 Euro für den erschlossenen Quadratmeter Bauland sollte es schon liegen. Ich denke, dass wir das hinbekommen.“ Schneider schwebt vor, dass dieses Jahr die Planung über die Bühne geht und im kommenden Jahr die Erschließung, sodass die ersten Interessenten, falls alles glatt läuft, bereits im Herbst 2021 mit ihrem Bauvorhaben starten könnten.

Zur Frage der Finanzierung, die in der verschuldeten Brunnenstadt stets von besonderer Bedeutung ist, schwebt Schneider folgendes Modell vor: „Für die Erschließung nehmen wir einen Kredit auf, den wir umgehend aus dem Erlös der Grundstücksverkäufe tilgen.“ Er ist zuversichtlich, dass die Kommunalaufsicht dabei mitspielen, „denn in der Stadt Hillesheim hat sie es ja auch gemacht“. Die Planungskosten sind bereits gedeckt: Im Etat 2020 sind für die Planung neuer Baugebiete 50 000 Euro eingestellt.

Im Stadtrat stößt das Areal auf positive Zustimmung. So sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Gotthard Lenzen: „Dieses Baugebiet wäre eine tolle Sache. Grundstücke mit einer durchschnittlichen Größe von 500 Quadratmetern kommen einem in unserer ländlichen Region zwar recht klein vor, für die Innenstadt ist das aber in Ordnung.“

In die gleiche Kerbe schlug SPD-Fraktionsvorsitzende Evi Linnerth: „Wir freuen uns über die Planung neuer Baugrundstücke in Innenstadtnähe. Das kann die Stadt sehr gut gebrauchen.“ Hans-Hermann Grewe von der UWG Kylltal meinte ebenfalls: „Wir begrüßen diese Planung.“

Skeptisch sahen die Fraktionen hingegen den Vorschlag von Grünen-Sprecher Tim Steen: Der will, dass das Baugebiet an das geplante Nahwärmenetz von Realschule und Schwimmbad angeschlossen wird, und die Häuslebauer verpflichtet werden, darüber ihre Heizenergie zu beziehen.