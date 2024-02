Schon wieder Thema Stadt Hillesheim will Wechsel: Neuer Pächter für das Klosterhotel Eifel

Die Nachrichten ums Klosterhotel Eifel (ehemals Augustinerkloster) reißen nicht ab: Nach dem monatelangen Zwist samt dickem Rechtsstreit und dem Aus zwischen dem bisherigen Betreiber und der Stadt Hillesheim als Eigentümerin, der zwangsweisen Schließung durch Corona, der massiven Zerstörung durch die Jahrhundertflut im Sommer 2021, der zweijährigen Generalsanierung für gut 2,5 Millionen Euro (aus Mitteln der Versicherungen) und der zunächst als Heil empfundenen Neuverpachtung an die erfahrene Hoteliersfrau Gesa Rix steht nun ein erneuter Betreiberwechsel an. Nach gerade einmal einem Jahr. Übernehmen soll – sogar schon diesen Freitag – die Hotel Löwenstein GmbH in Gerolstein von Andreas Kießling