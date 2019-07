Kommunalpolitik : Marder übernimmt, Robrecht verlässt kommunalpolitische Bühne

Daun Die erste Sitzung des neuen Dauner Stadtrats ist am 18. Juli. Amtseinführung des künftigen Stadtoberhaupts steht im Mittelpunkt. Kandidaten für die Beigeordnetenposten stehen fest.

„Endlich wieder ein Stadtbürgermeister aus den eigenen Reihen“: Diesen Wunsch hat der Vorsitzende des christdemokratischen Stadtverbands Daun, Dieter Brill, lange gehegt. Denn es ist schon etwas her, dass die Partei das Stadtoberhaupt gestellt hat. Zuletzt war es Heinz Mengelkoch, der von 1993 bis 1999 Stadtbürgermeister war. Nächste Woche wird Brills Wunsch in Erfüllung gehen, wenn Friedhelm Marder das Amt des Dauner Stadtbürgermeisters von Martin Robrecht übernimmt.

In der Übergangsphase seit der Kommunalwahl Ende Mai, der bei Marder als alleiniger Bewerber gewählt worden war, hat es zwar einige Treffen von Robrecht und Marder gegeben, aber aufwendige Übergaben sind nicht erforderlich, schließlich war Marder als erster Beigeordneter mit einem eigenen Geschäftsbereich in den vergangenen Jahren stets mittendrin im „Stadtgeschäft“.

Robrecht war bei Amtsantritt 2014 schon Pensionär, Marder ist im Juni dieses Jahres 60 geworden und steht noch voll im Arbeitsleben. Beruflich ist er für die Organisation des Teams von Haustechnikern zuständig, das die Schulen in Kreisträgerschaft in Daun betreut. „Mit meinem Arbeitgeber Kreis Vulkaneifel bin ich in guten Gesprächen über eine Lösung, wie ich meine Arbeitszeit reduzieren kann“, berichtet Marder, der aus Neroth stammt, aber schon 35 Jahre in Daun lebt.