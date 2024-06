Endlich eröffnet Neuer Spielplatz und Treffpunkt im Herzen von Daun

Die gut 100 geladenen Gäste applaudierten, etlichen fiel angesichts der mehrfachen Bauzeitverzögerung ein Stein vom Herzen, für die Viertklässler der ebenfalls benachbarten Grundschule in Daun gab es kein Halten mehr: Nachdem sie geduldig den vielen Lobesworten von Stadtbürgermeister Friedhelm Marder, Sven Nieder, Präsident des Rotary-Clubs Daun-Eifel, sowie Pfarrerin Sabine Meckelburg und Pastor Jonas Weller gelauscht hatten, stürmten sie zu den Spielgeräten, um diese einem ersten Test zu unterziehen. Die meisten von ihnen rannten direkt auf den Hügel in der Mitte, auf dem das große Klettergerüst samt Röhrenrutsche thront, das einen ausbrechenden Vulkan symbolisieren soll. Die Rutschpartie allerdings fiel für die meisten nicht rasant genug aus: „Etwas lahm“ oder „geht so“ waren die Kommentare einiger Abenteuerlustiger. Die Hoffnung: Vielleicht wird es ja noch flotter, wenn die Bahn öfters genutzt worden ist. Weiter hinten wurde geschaukelt, sich an einem Turm gedreht, über einen Balken balanciert. Und auch Tische und Bänke im Schatten etliche Bäume sind reichlich vorhanden, um sich vom Toben auszuruhen oder einfach eine Rast zu machen. Grundschulrektor Christian Irle findet den neuen Platz „toll“ und eine „absolute Bereicherung“. Vor allem beim Nachmittagsunterricht soll er künftig von einzelnen Klassen genutzt werden – „wie wir das ja auch schon mit dem alten Platz gemacht haben“. Quasi als grünes Klassenzimmer. Dass der Platz mit viel Leben erfüllt wird und für alle Menschen der Stadt da ist, und zwar „ungeachtet des Alters oder der Herkunft“, ist Wunsch von Sven Nieder, dem Präsident des Rotary-Clubs Daun-Eifel. Der Club hatte das soziale und generationenübergreifende Bauprojekt aus dem Erbe des langjährigen Rockeskyller Ortsbürgermeisters Leo Schauster massiv finanziell unterstützt, zudem wurde das mit rund 180.000 Euro kalkulierte Vorhaben mit 65 Prozent EU-Mitteln bezuschusst.