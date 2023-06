Mehrgenerationenplatz statt Spielplatz Was im neuen Stadtgarten in Daun geplant ist und bis wann er fertig sein soll

Bereits im Jahr 2021 entwickelte der Rotary Club Daun Eifel die Idee, den Spielplatz in der Trierer Straße umzugestalten. Die Spielgeräte dort werden zwar von Kindern gut genutzt, sind aber in die Jahre gekommen und nicht mehr so attraktiv. Die Fläche liegt zentral in der Stadt, gegenüber der Grundschule und in unmittelbarer Nähe von verschiedenen Geschäften.