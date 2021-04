Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Neue Ideen in bester Lage

Neue Eignerin, neue Pläne, unverändert herrliche Lage: das Haus am Se e in Stadtkyll. Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll/Jünkerath Prägende Immobilie, neue Perspektive: Bauunternehmerin Corinna Vorwerk aus Remscheid hat das Stadtkyller „Haus am See“ gekauft und uns gesagt, was sie mit dem früheren Hotel vorhat. Ihr Jünkerather Kollege Hilmar Klein wirft mit uns einen Blick in die Geschichte des Hauses, das sein Vater vor 51 Jahren errichtete.