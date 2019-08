Natur : Stadtkyll – Den Körper umweltschonend fit halten mit der Sense

Stadtykll Wer weiß schon, wie man richtig mit der Sense umgeht? Heute nicht mehr viele. Daher bietet der Naturschutzbund einen Kurs an.

Ein Borstgrasrasen im Wirfttal bei Stadtkyll ist am Samstag, 17. August, Schauplaz eines Ereignisses geworden, das man nur noch selten in der Eifel sieht: Es wird Gras mit der Sense gemäht. Grund ist ein Sensenworkshop der Naturschutzbunds (Nabu) Südeifel.

Treffpunkt ist an der K 67 zwischen Stadtkyll und Schüller, am Feldweg in der scharfen Kurve an der Wirftbrücke.