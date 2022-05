Kabarett : Warum Jürgen Becker bald ausgerechnet im Eifelstall von der Klimakrise erzählt

Auf der Suche nach der Zukunft: Kabarettist Jürgen Becker. Vorher aber geht‘s in den Stadtkyller Stall. Foto: Schönhauser Promotion GmbH

Stadtkyll Der Kölner Kabarettist tritt in zwei Wochen in Stadtkyll auf – diesmal an ziemlich ungewöhnlicher Stelle. Im Vorab-Gespräch erzählt uns Jürgen Becker, wie es dazu kam. Und warum bei uns allen der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.