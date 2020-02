Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Auf Sparflamme, aber mit guten Ideen

Käferholz muss nach Ansicht des Dauner Forstamtsleiters Horst Womelsdorf raus aus dem Wald. Foto: Uwe Hentschel

DAUN Bei der ersten Ratssitzung in Daun im Jahr 2020 steht das Haushaltsjahr im Mittelpunkt. Dennoch ging es auch hier nicht ohne Biomüll.



Wer denkt schon an den städtischen Haushalt, wo andere Themen den Bürgern offenbar mehr am Herzen liegen? Zur Einwohnerfragestunde, mit der die erste Dauner Stadtratssitzung dieses Jahres begann, waren zwei Vertreter der Facebook-Gruppe gekommen, die sich für den Erhalt der Biotonne engagieren: Ingrid Wesseler und Thomas Gemmel. Gemmel hatte an den Stadtbürgermeister Friedhelm Marder sowie die Ratsmitglieder einen offenen Brief geschrieben: „Woraus ergibt sich für die Stadt Daun die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung der das Stadtbild verschandelnden Sammelcontainer?“ Gemmel fragte des Weiteren nach der Reinigungspflicht, den Gesichtspunkten der Stellplatzauswahl und danach, ob sich die Stadt Daun dem Mehrener Ratsbeschluss mit der Aufforderung an den Kreistag zur Wiedereinführung der Biotonnen anschließen könne. Wesseler brachte vor, dass sogar gewidmete Straßen – also keine gemeindeeigenen Plätze – zur Aufstellung der Container genutzt würden.

Friedhelm Marder holte tief Luft, um zu antworten. Nein, es gebe keine Container-Aufstellpflicht für die Stadt. Man habe in Ausschüssen diskutiert und frei entschieden, wo Sammelstellen eingerichtet werden. „Wir haben zahlreiche Orte ausgewählt, das ist positiv zu werten.“

Für rechtswidrige Ablagerungen sei zunächst mal derjenige zur Verantwortung zu ziehen, der so handelt. Laut ART-Satzung müsse die Stadt für die Reinigung des Platzes sorgen, falls der Verursacher nicht ermittelt werden kann. „Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass der Zweckverband ART dies von uns verlangt“, so Marder. Und was die angebliche Aufstellung auf gewidmeten Straßen angeht, widersprach der Stadtbürgermeister: „Alle Container befinden sich auf städtischen Grundstücken. Es kann jedoch sein, dass der eine oder andere wegbewegt wurde.“ Das gegenseitige Versprechen von Bürgerinitiative und Stadtoberhaupt: am Thema dranbleiben und offene Fragen klären.

Dann ging es um Bauprojekte, von denen eines das Stadtbild wesentlich verändern könnte: die Leywies zwischen Bahnhof und Bundesstraße, auf welcher der Baumbestand bereits gerodet wurde. Investor Christoph Slabik präsentierte sein Vorhaben, mit dem er die „Visitenkarte“ der Stadt und ihre Stellung als Mittelzentrum aufwerten will. Fitness-Studio und Physiotherapie, Indoor-Autowaschanlage und Reifenprofi sowie ein Fahrradladen mit Service sollen her. Man sei mit konkreten Interessenten im Gespräch und es könne – falls dann alle Voraussetzungen erfüllt sind – im Herbst mit den weiteren Arbeiten begonnen werden. „Es gibt von der Marktanalyse her eine große Realisierungschance. Aber vor allem sind im Schulterschluss mit den Genehmigungsbehörden noch sehr viele Details zu klären“, so Slabik.

Zumindest der Stadtrat gab nun grünes Licht in Form des Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan. Und auch in Steinborn wird sich etwas tun in der Gemarkung „Am Brünnchen“, dort bekommt das Gasthaus „Zum Brauer“ Platz für eine Erweiterung.

Zuschüsse gibt es seitens der Stadt für Sachkosten der Kitas Thomas-Morus und St.-Nikolaus sowie für ein neues Servicegebäude des TuS Daun 05. Doch dass die Stadt bei ohnehin schon schlechter Finanzlage keine „Spendierhosen“ hat, machte der Tagesordnungspunkt „Forstwirtschaftspläne 2020“ ausdrücklich klar.

Der Klimawandel mit zwei Dürre-Sommern macht einen massiven Strich durch die Rechnung, rund 140 000 Euro im Vergleich zu normalen Jahren werden der Stadt allein an Holzgeld fehlen. Es kam sogar die Frage auf, ob man künftig die Forstwirtschaft der Stadt aufgeben sollte, da sie nur Defizite einfährt.

Forstamtsleiter Horst Womelsdorf: „Wir müssen das Nötigste tun wie etwa das Käferholz rausholen. Aber wenn der Klimawandel so weitergeht, hat der Forst keine Chance.“

Und dann gab es noch den eigentlich wichtigsten Punkt der Tagesordnung, den städtischen Haushalt, der in diesem Jahr trotz positiver Entwicklung beim Steueraufkommen „dramatisch“ bleibt.

Im Ergebnishaushalt ist ein negativer Saldo von 787 000 Euro für 2020 ausgewiesen. Kritisiert wurde fraktionsübergreifend eine generell zu geringe Unterstützung der Kommunen durch das Land. „Auf viele Belastungen haben wir gar keinen Einfluss“, erläuterte Marder.

Er hatte jedoch eine gute Nachricht im Gepäck: „Es kommt ein Kommunales Investitionsprogramm 4.0, aus dem wir eventuell Geld für ein Warmwasserbad erhalten können.“ So wurde beschlossen, für eine belastbare Kostenermittlung die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen, und auch der gesamte Haushaltsplan wurde wie vorgelegt angenommen. Das Ziel bleibt bestehen: „Raus aus der Umklammerung der Kommunalaufsicht!“

