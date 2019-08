Kommunalpolitik : CDU hat je drei von sieben Sitzen

Der neue Stadtvorstand von Hillesheim (von links): Stadtbürgermeisterin Gabi Braun sowie die Beigeordneten Gerald Schmitz, (CDU) Heike Plein (FWG) und Fritz Thiel (SPD). In den neu gebildeten Ausschüssen hat die CDU jeweils die meisten Sitze. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Stadtrat Hillesheim bildet fünf statt bisher drei Ausschüsse. Neue Schwerpunktthemen sind Stadtentwicklung sowie Jugend/Sport/Kultur.

Fünf statt drei Parteien sind im neuen, 20-köpfigen Hillesheimer Stadtrat vertreten, da erstmals auch die Grünen (2 Sitze) und die FDP (1 Sitz) vertreten sind. Von drei auf fünf ist auch die Anzahl der Ausschüsse gestiegen, die der neue Stadtrat nun einstimmig gebildet hat. Mit der Ausweitung will der Stadtrat unter Führung der neuen Stadtbürgermeisterin Gabi Braun (parteilos) weiteren Themenfeldern künftig mehr Beachtung schenken: So kümmert sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus schwerpunktmäßig um die künftige Entwicklung der Beispielstadt. Ein Thema für ihn wird sein, die für mehr als eine Million Euro generalsanierte Markt- und Messehalle künftig besser zu vermarkten – ein Thema, das sich die neue Stadtbürgermeisterin ganz oben auf ihrer To-do-Liste geschrieben hat. Der andere neugebildete Ausschuss befasst sich entsprechend seines Titels um Jugend, Sport und Kultur.

In allen Ausschüssen, die jeweils sieben Sitze stark sind, ist die Verteilung gleich: Die CDU erhält als stärkste Partei drei Sitze, die FWG, die bei der Kommunalwahl nur minimale 0,15 Prozent hinter der CDU lag, jedoch lediglich zwei Sitze. FWG-Sprecher Dieter Bernardy hatte deswegen in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats vor zweieinhalb Wochen für seine Fraktion ebenfalls drei Ausschusssitze gefordert, scheiterte damit aber an der Ratsmehrheit.