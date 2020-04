Gesundheitsversorgung : Stadtrat Hillesheim fordert Erhalt des Krankenhauses Gerolstein

Derzeit Corona-Schwerpunktkrankenhaus. Und danach? In der Region geht die Angst um den Erhalt des Krankenhauses Gerolstein um. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Der Stadtrat von Hillesheim schließt sich dem Stadtrat und dem Verbandsgemeinderat Gerolstein an und hat eine Resolution zur ärztlichen Versorgung in der Region verabschiedet. Darin wird vor allem der Erhalt der Klinik in Gerolstein

als Krankenhaus der Grundversorgung und als Zentrum der Notfallversorgung gefordert. Zudem wird gefordert, dass die geplante massive Reduzierung der Dienstzeiten der Bereitschaftsdienstzentrale am Krankenhaus zurückgenommen, die Rettungswache Gerolstein gestärkt und der Notarztstandort am Krankenhaus Gerolstein erhalten wird. Darüber hinaus wird zur kurz- bis mittelfristigen Sicherung der ambulanten hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung in der Region die finanzielle Förderung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Mittelzentrum Gerolstein gefordert.