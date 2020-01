Niederbettingen/Hillesheim Stadt Hillesheim schreibt voraussichtlich rote Zahlen. Der Rat verabschiedet einen Etat für das Jahr 2020, der nicht ausgeglichenen ist.

Zur Erweiterung des Baugebiets „An den vier Bäumen“ müssen Grundstücke erworben werden: Dafür sind 150 000 Euro im Etat eingeplant. Die Planungskosten für die Erweiterung schlagen mit 30 000 Euro zu Buche, der erste Abschnitt des Ausbaus kostet 150 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt an der Renaturierung des Hillesheimer Bachs (Aktion Blau plus) beträgt 116 600 Euro. Für den Ausbau des Stichwegs Josefstraße stehen 65 000 Euro im Etat. Die Planungskosten zur Umgestaltung des Viehmarktplatzes in einen „Markt- und Messeplatz“ betragen 20 000 Euro. Das Hotel Augustinerkloster erhält drei Garagen (Kosten: 60 000 Euro). Der Bauhof benötigt einen Aufenthaltsraum samt sanitärer Anlage (50 000 Euro) und einen Aufsitz-Rasenmäher (15 000 Euro). Die Planungskosten für den Endausbau des Baugebiets Buchgarten belaufen sich auf 15 000 Euro. Für die Bushaltestelle in Bolsdorf ist ein Eigenanteil von 2250 Euro fällig.

Geplant sind Ausgaben für Gemeindestraßen und Grundstücke in Höhe von insgesamt 414 250 Euro und weitere Investitionen in Gewässerunterhaltung, kommunale Einrichtungen und Wirtschaftsförderung in Höhe von rund 140 000 Euro. In die Unterhaltung des Bauhofs und für die Anschaffung neuer Geräte fließen 65 000 Euro, der Bau dreier Garagen am Hotel Augustinerkloster wird 60 000 Euro kosten.