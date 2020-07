Entwicklung : Hilferuf aus der Innenstadt

Hier belebte Stellen mit reichlich Publikumsverkehr, da Leerstände: Die Stadtpolitik will die Hauptstraße in Gerolstein wieder verstärkt in den Blick nehmen. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Stadtrat verabschiedet auf Antrag der UWG einen Grundsatzbeschluss, die Entwicklung der City wieder stärker in den Fokus zu rücken. Konkrete Vorhaben sind damit (noch) nicht verbunden.

Dahm führte weiter aus: „Der Fortbestand in der jetzigen Form ist mehr als fraglich. Wir nähern uns den Zuständen wie zum Beispiel in Kyllburg.“ Damit spielte er auf die vielen Leerstände in dem Ort an, die auch in der Hauptstraße in Gerolstein in den letzten Jahren wieder mehr geworden sind. Die UWG fordert von der Stadt: die konsequente Nutzung der gesetzlichen Instrumentarien zur Steuerung der Wirtschaftsentwicklung, eine gute Stadtplanung, eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes, eine Verbesserung der Sicherheit sowie der Sauberkeit, Gewerbeerhalt und -ansiedlung, eine Verbesserung der Wohnungssituation, die Modernisierungsprozesse zu unterstützen sowie für Gewerbetreibende und Gastronomen gut erreichbar zu sein.