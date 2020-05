Corona-Auswirkungen auf Städtepartner : Gegenseitige Besuche sind zurzeit nicht möglich

Gerolstein/Digoin/Gilze en ­Rijen Nicht nur in der Vulkaneifel hat die Corona-Pandemie das Miteinander verändert, auch in Gerolsteins Partnerstädten Digoin und Gilze en Rijen ist das öffentliche Leben eingeschränkt – es wird befürchtet, dass sich die Freunde lange nicht sehen können.

Sie hätte das Glück, äußert die Deutschlehrerin, nicht alleine zu leben und einen Garten zu haben - so werde die Zeit nicht allzu lang. Doch sie macht sich Sorgen: Denn auch in ihrer zumeist ländlichen Region, hatten sich nicht alle Bürger an die strikte Ausgangssperre gehalten, die am 11. Mai teilweise aufgehoben wurde.