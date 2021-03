Kelberg/Meuspath : Stahl- und Metallbau Nett führt in Kelberg seine Standorte zusammen

Kelberg/Meuspath 2016 hat die am Nürburgring ansässige Stahl- und Metallbau-Firma Nett in Kelberg ein Beschichtungswerk gegründet. Nun zieht das Unternehmen um.

Mit der Firma Nett habe die Gemeinde nach der Erweiterung von BD Rowa (der TV berichtete) innerhalb weniger Jahre ein weiteres zukunftsträchtiges Unternehmen bekommen. Wie auch bei den Baufirmen Körtgen und Krämer, die Jonas stellvertretend für viele andere Betriebe nennt, gebe es nun noch mehr wohnortnahe Arbeitsplätze. Was eine Stärkung des ländlichen Raums bedeute und die Landflucht reduziere. Mit den Geschäftsführern der Stahl- und Metallbaufirma hätten Bürgermeister Johannes Saxler und er vom ersten Gespräch an konstruktiv und zielführend zusammengearbeitet und das gemeinsame Steckenpferd „Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzschaffung“ im Auge gehabt, erklärt Jonas.

Kelbergs Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas zur Umsiedlung: „Dass die Firma Nett 2016 das Beschichtungswerk in Kelberg eröffnete und sich nun mit dem gesamten Unternehmen hier ansiedelt, ist ein Glücksgriff für die ganze Region. Die Umsiedlung bedeutet etwa 40 Arbeitsplätze mit der Option, dass der Mitarbeiterstamm in der Folgezeit auf 50 anwächst. Dass die Beschäftigten unsere Geschäfte durch ihre Kaufkraft stärken, ist nur einer von vielen Vorteilen.“

Als Assistent der Geschäftsleitung nennt Daniel Daus die gute personelle und technische Entwicklung und beziffert die in den letzten Jahren eingefahrene Umsatzsteigerung mit 30 Prozent – „also ein voller Erfolg der Investition in Kelberg.“

So entstehen nun in unmittelbarer Nähe des Beschichtungswerks eine 80 Meter lange und 25 Meter breite Produktionshalle mit Sozialräumen sowie ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit 450 Quadratmetern Bürofläche. „Auch betriebswirtschaftlich ein Schritt in die richtige Richtung“, meinen Klaus und Sebastian Lauermann. Fielen doch sehr viele Pendelfahrten zwischen den Standorten in Meuspath und Kelberg an, sei es mit eigenen Fahrzeugen oder auch von Lieferanten.