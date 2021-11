Nachbarschaftliche Hilfe : Eine besondere Form der Unterstützung im Alltag

Daun Seit einem Jahr sind nachbarschaftliche Hilfen und Freundschaftsdienste bei Pflegebedürftigen im Rahmen von Mini-Angeboten landesrechtlich anerkannt und werden bezahlt. Um die Voraussetzungen und erste Erfahrungen ging es bei einem Gesundheits- und Pflegestammtisch.

Pflegebedürftige sollen früh und einfach hauswirtschaftliche Unterstützung durch Nachbarn, Freunde und Bekannte in Anspruch nehmen und sie aus dem monatlichen Entlastungsbetrag der Pflegekasse bezahlen können: Darauf zielt eine nach dreijähriger Vorbereitungszeit im Oktober 2020 in Kraft gesetzte Neuregelung in der Landesverordnung unter dem Motto „Kleine Hilfe – Große Wirkung“. Landesweit haben sich bisher rund 200 Menschen dafür registrieren lassen, im Landkreis Vulkaneifel sind es sieben.