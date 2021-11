Jagd : Standorttreu wie Rehwild

Daun/Deudesfeld Josef Pütz (64) war mehr als ein Vierteljahrhundert zuständig für Jagdangelegenheiten im Kreis. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Daun/Deudesfeld (bb) Für Josef Pütz (64) war diese Jägerprüfung die letzte in seiner Amtszeit als Sachbearbeiter der unteren Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Seit 48 Jahren ist er bei der Behörde tätig, seit 26 Jahren zuständig für Jagdangelegenheiten, Fischereiwesen sowie Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerung. Am 30. November geht er in den Ruhestand. Er ist in Deudesfeld geboren und geblieben. „Ich bin standorttreu wie das Rehwild“, sagt er lachend. Doch nein, die Jagd sei nicht seine Passion, sie sei sein Beruf, betont Josef Pütz. „Meine Passion ist die Kirchenmusik“, erklärt er. Und ihr kann er sich ja nun bald noch mehr widmen – als Organist, Chorleiter und Chorsänger.