Unwetter : Wassermassen halten nun auch die Wehren in der Vulkaneifel auf Trab

Daun/Gerolstein Überspülte Straßen, vollgelaufende Keller, Wehren im Dauereinsatz: Tief Bernd schlägt auch in den drei Vulkaneifel-Verbandsgemeinden voll zu.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und auch noch am Mittwochvormittag war die Wettersituation in der Vulkaneifel noch nicht dramatisch, aber nach dem Mittag geht es richtig los: Vor allem in der Verbandsgemeinde Gerolstein häuften sich die Einsätze, bis 15 Uhr sind es laut Harald Schmitz, Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur (BKI) des Kreises Vulkaneifel, schon mehr als 30. Gut 80 Wehrleute sind vor allem im Bereich Hillesheim, Walsdorf und Niederehe ausgerückt. In der Verbandsgemeinde Daun sind am frühen Nachmittag sechs Wehren im Einsatz,aus der Verbandsgemeinde Kelberg werden drei Einsätze gemeldet. An der Kyll sind bereits zahlreiche Straßen überspült, vollgelaufene Keller werden aus immer mehr Orten gemeldet. Mittlerweile ist auch das THW zur Unterstützung angefordert.