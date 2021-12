Mobilität : 35 Busfahrer für das neue Streckennetz

Daun/Wittlich Seit 2018 gibt es das Busnetz Östliche Vulkaneifel, nun wird das Busangebot zwischen Daun, Wittlich, Bernkastel-Kues und Bad Bertrich gestartet. Los geht es am 12. Dezember.

Zuständig für die Linien im Busnetz Eifelmaare im Vulkaneifelkreis ist ab Busnetzstart das Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte GmbH (DRM) aus Mainz. Das Unternehmen unterhält Betriebshöfe in Mehren und Bad Bertrich.

Rund 35 Busfahrer benötigt das Unternehmen für das neue Streckennetz – sie kennen sich in der Region aus und sind meistens schon früher in der Region gefahren. Einige wenige ziehen nach VRT-Angaben für den neuen Job in die Region. Für sie gilt es, neue Linien, Streckenwege, Anschlüsse, Haltestellen und Standorte zu erlernen.