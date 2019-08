Klimawandel macht Holzvermarktung zur Herausforderung: : Start unter ungünstigsten Bedingungen

HILLESHEIM Der Klimawandel macht die Holzvermarktung zu einer Herausforderung. Das macht der Jahresbeginn gegründeten Kommunalen Holzvermarktungsorganisation (KHVO) Eifel GmbH mit Sitz in Hillesheim zu schaffen.

Die Kommunale Holzvermarktungsorganisation (KHVO) Eifel GmBH mit Sitz in Hillesheim verkauft das Nutzholz aus insgesamt rund 50 000 Hektar Forst, der 17 Gemeinden und Städten gehören aus den Kreisen Vulkaneifel, Bitburg-Prüm, Ahrweiler und Mayen-Koblenz. Gegründet wurde die Organisation vor dem Hintergrund kartellrechtlicher Vorschriften zum Jahresbeginn. Damit wurde die Vermarktung des Holzes der Gemeinden in Rheinland-Pfalz an fünf regionale Organisationen übertragen: Eifel, Westerwald-Rhein-Taunus, Hunsrück-Mittelrhein, Südwest und Pfalz. Sechs Mitarbeiter sind im Team der KHVO Eifel beschäftigt. Die KHVO Eifel vermarktet zu 66 Prozent Fichte, zu 15 Prozent Buche und neun Prozent Douglasie. Der Anteil des Fichtenbestandes in den kommunalen Forsten beträgt derzeit 30 Prozent, die Buche liegt gleichauf, gefolgt von Eiche (15 Prozent).

Seitdem wurde die Lage nicht besser, im Gegenteil: „Der Wald befindet sich in einem extrem desaströsen Zustand“, sagt der Forstexperte. Schnelligkeit ist das Gebot der Stunde, um zu verhindern, dass weitere Bestände von Schädlingen befallen werden. „Bisherige Katastrophen waren lokal begrenzt. Durch den Klimawandel ist inzwischen ganz Europa betroffen.“ Alle europäischen Sägewerke seien mit den anfallenden Holzmengen überfordert, der Holzpreis sei um mehr als die Hälfte gefallen – was sich in vielen Gemeindekassen bemerkbar macht. „Die einzige Möglichkeit ist der Export der Mehrmengen in den asiatischen Raum. Dies wird in der Eifel erfolgreich praktiziert.“