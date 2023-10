Bewegende Geschichten Wenn das „letzte Lied“ vom Leben erzählt – Stefan Weiller zu Gast in der Erlöserkirche Gerolstein

Gerolstein · Stefan Weiller lässt sterbenskranke Menschen von der Musik ihres Lebens erzählen und gibt die Lieder und Geschichten bundesweit in bewegenden Bühnenprogrammen wieder. So wie jetzt in der Erlöserkirche Gerolstein. Eingeladen hatte der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Caritasverbands (CV) Westeifel.

16.10.2023, 06:38 Uhr

Der Künstler und Autor Stefan Weiller (Mitte) gastierte auf Einladung des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes des CV Weisteifel – hier vertreten durch die stellvertretende CV-Direktorin Silke Mathey (rechts) und die Hospizfachkraft Anja Ruff (links) – in der Erlöserkirche Gerolstein. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Traurig und nachdenklich zu sein bei einem Abend über das Sterben – das ist ganz natürlich. Über die Worte und Wünsche von Sterbenden zu lachen – das ist doch eher unpassend, mag man meinen. Doch genau diese Kombination ist das Geheimnis des Autors und Künstlers Stefan Weiller. Wobei es weder kitschig noch komisch zugeht.