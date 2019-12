Gerolstein Stadtrat Gerolstein spricht sich mit 13 zu 11 Stimmen für die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein großes Waldgrundstück nahe des Waldfriedhofs aus, dass bereits seit vielen Jahren bewohnt ist.

Er sagte direkt im Anschluss an die Entscheidung: „Ich bin erleichtert und froh, dass jetzt so entschieden wurde. Das hat mich die letzten vier Jahre viele Nerven und viel Geld gekostet.“ Angesprochen auf die juristischen und behördlichen Querelen sagt er: „Wenn man so ein Objekt kauft, in dem es Strom und Telefon gibt, denkt man doch, dass alles in Ordnung ist.“ Sprich: Das Wohnen dort erlaubt ist.