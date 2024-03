IT-Bataillon 281 Hoher Besuch auf der windigen Höhe: 3-Sterne-General zu Gast in Gerolstein

Da war Strammstehen angesagt: Einen hohen Besuch wie selten hatte unlängst das IT-Bataillon 281 in der Eifelkaserne auf windiger Höhe. Mit dem stellvertretenden Generalinspekteur der Bundeswehr, Generalleutnant Markus Laubenthal, kam einer der ranghöchsten Militärs der Bundeswehr überhaupt in die Eifel, um sich vor Ort über den Auftrag des Bataillons als Teil der Nato-Response-Force (NRF) zu informieren. Zusätzlich machte sich der Drei-Sterne-General ein Bild von der aktuellen Reservistenarbeit des Bataillons. Bei einem Rundgang durch die Kaserne machte er auch einen Stopp in der Grundausbildungskompanie, um sich ein Bild von der Waffenausbildung der motivierten Rekrutinnen und Rekruten zu machen. Da war für die Rekruten wie Ausbilder ein besonderes Erlebnis.