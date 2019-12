Kostenpflichtiger Inhalt: Glaube : Sternsinger aus dem Gerolsteiner Land bringen Friedensbotschaft nach Brüssel

Aus der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land besuchen als deutsche Delegation vier Sternsinger in Begleitung von Pfarrer Ralf Pius Krämer (rechts) und Anja Kessler (links) das Europaparlament in Brüssel (von links): Sebastian Streicher, Leon Kessler, Enie Rüscher und Janina Domogalla. Foto: Brigitte Bettscheider

Gerolstein Janina Domogalla, Leon Kessler, Enie Rüscher und Sebastian Streicher aus der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land vertreten am 8. Januar die deutschen Sternsinger bei einem Besuch des Europaparlaments.

An die Enttäuschung denkt bei unserem Treffen keiner der vier Sternsinger mehr. Und Anja Kessler, die Initiatorin und Betreuerin, erzählt dem Trierischen Volksfreund davon auch nur im Zusammenhang damit, wie es zu der Einladung nach Brüssel kam. Im Sommer 2018 nämlich hatte sie mit 15 Kindern und Jugendlichen aus der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land ein anderthalbminütiges Video aufgenommen und sich damit um eine Einladung zum Sternsinger-Empfang des Bundespräsidenten in Berlin beworben. Doch daraus wurde nichts. Und klar, Enttäuschung herrschte. Die Sache geriet in Vergessenheit.

Bis sich in diesem Sommer eine Mitarbeiterin des für die deutsche Sternsinger-Aktion zuständigen Kindermissionswerks in Aachen an den kleinen Film aus der Vulkaneifel erinnerte. Sie nahm Kontakt mit Anja Kessler auf und fragte, ob die PG sich mit vier Sternsingern am Empfang im Europa-Parlament in Brüssel beteiligen möchte. „Ich wollte es erst gar nicht glauben“, erinnert sich Anja Kessler. Dann sei die Freude natürlich riesengroß gewesen und die Annahme der Einladung selbstverständlich.

Hintergrund Sternsinger-Aktion 2020 23 Sternsinger aus Deutschland, Ungarn, Österreich, Rumänien, Italien und Belgien werden am 8. Januar in Brüssel erwartet. Es ist dann das zwölfte Mal, dass Delegationen aus Kindern und Jugendlichen ihren Segen in das Parlament tragen. Ihr Gastgeber ist (zum fünften Mal in Folge) der EU-Vizepräsident Rainer Wieland. Nach Angaben des zuständigen Kindermissionswerks in Aachen handelt es sich bei der Sternsinger-Aktion um die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Gestartet 1959, sind seither mehr als 1,14 Milliarden Euro gesammelt und mehr als 74 400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt worden.

Von den 15 an dem Bewerbervideo beteiligten Kindern und Jugendlichen wurden zwei Mädchen und zwei Jungen nach dem Prinzip ausgewählt, dass aus jeder Ecke der PG einer dabei sein sollte. Nun bilden Janina Domogalla aus Büscheich, Leon Kessler aus Lissingen, Enie Rüscher aus Pelm und Sebastian Streicher aus Kalenborn-Scheuern die deutsche Delegation (siehe Stimmen).

Am 7. Januar reisen sie in Begleitung von Anja Kessler und Pfarrer Ralf Pius Krämer mit dem Zug nach Brüssel. Am 8. Januar besuchen sie am Vormittag das Büro der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union), am Nachmittag tragen sie ihren Segen in das EU-Parlament – in hellen Messdienergewändern als Unterkleider, mit eigens genähten Samtumhängen in vier verschiedenen Farben, mit goldenen Kronen.

Mit im Gepäck haben Janina, Leon, Enie und Sebastian dann auch ihre selbst gestalteten Friedensbilder unter dem Motto „Der Friede fängt im Kleinen an und geht um die ganze Welt.“