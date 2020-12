Sternsinger : Sternsingeraktion läuft nächstes Jahr anders als sonst

Wegen des Lockdowns können die Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld nicht wie sonst von Haus zu Haus gehen.

Stattdessen werden in den Gottesdiensten vom 2. und 3. Januar 2021 die Sternsinger-Aufkleber gesegnet und in einigen Dörfern kontaktlos in die Briefkästen gelegt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Aufkleber aus der Kirche mit nach Hause zu nehmen und an der Haustür zu befestigen. Spenden für die Sternsinger können während der Gottesdienste oder bis zum 31. Januar im Pfarrbüro Gillenfeld abgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Spende auf das Konto des Kirchengemeindeverbandes zu überweisen: DE04 5776 1591 0487 3968 00, GENODED1BNA. Das Geld wird dann gesammelt an das Kindermissionswerk weitergeleitet. Als Verwendungszweck soll „Sternsingerspende + Dorf des Spenders“ angegeben werden. So kann die Spende dem jeweiligen Dorf zugerechnet werden und erscheint im Sammelbetrag, der später im Pfarrbrief veröffentlicht wird.