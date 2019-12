Sternwanderung : Sternwanderung in Hillesheim

Hillesheim (red) Die Urlaubsregion Hillesheim veranstaltet am Samstag, 28. Dezember, eine Sternwanderung nach Kerpen.

Drei Wanderungen führen nach Kerpen. Wanderung eins wird geführt von Albert Junk und startet an der Tourist-Information in Hillesheim. Die zweite Wanderung beginnt am Niedereher Gemeindehaus. Eine dritte Wanderung startet und endet am Gemeindehaus in Kerpen.