Verkehr : Straße durch Walsdorf wird als nächstes gesperrt

Walsdorf Beim Bau des neuen Kreisverkehr bei Walsdorf kommt es zu Sperrungen: In der Bauphase ab 21. September (bis 30. Oktober) wird der Ast der B 421 in Walsdorf gesperrt. Die B 421 nach Hillesheim wird dann wieder geöffnet.

Der Verkehr aus Richtung Rockeskyll wird durch die Baustelle und dann ebenfalls über Kerpen, Niederehe und Stroheich in Richtung Dreis-Brück und Walsdorf umgeleitet. Der Schwerverkehr aus Richtung Dreis-Brück in Richtung A 1, Köln und Hillesheim wird über Stroh­eich, Niederehe und die K 74 bei Üxheim umgeleitet. Der PKW-Verkehr aus Richtung Dreis-Brück in Richtung Hillesheim wird in Walsdorf innerörtlich umgeleitet. In der Straße „Am Sportplatz“ in Walsdorf und im Zuge der K 59 (Hillesheimer Straße und Niedereher Straße) in Kerpen wird ein beidseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet.