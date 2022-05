Straßenbau : Straßensperrung in Müllenborn

Straßensperrung in Müllenborn

Die Straßenbauarbeiten im Gerolsteiner Stadtteil Müllenborn laufen planmäßig. Wegen der Kanal- und Straßenbauarbeiten im gesamten Einmündungsbereich der L 24 / K 48 im Ort ist diese seit voraussichtlich bis zum 4. Juni für den Verkehr voll gesperrt werden. Das Schullandheim und der Friedhof in der Ortslage Müllenborn sind in dieser Zeit nur aus Richtung Roth kommend zu erreichen. Eine Umleitungsstrecke ist ab der Einmündung B 410 / L 24 bei Gerolstein (Auf Scheid) über die B 410 – Lissingen – Büdesheim – L 10 – Oos – L 24 bis zur Einmündung L 24 / K 48 in Müllenborn, und umgekehrt, eingerichtet und ausgeschildert.