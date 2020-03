Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbau : Noch einmal Geduld und Umleitung

Die Bundesstraße 51 in Höhe des Anschlusses Stadtkyll. Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll Bundesstraße 51: Am Anschluss bei Stadtkyll wird von Montag an die Zu- und Ausfahrt erneuert. Für einige heißt das: Umweg – wenn sie ins Gewerbegebiet wollen oder in Richtung Trier auffahren müssen.

Es zieht sich: Seit September 2018 (der TV berichtete) lässt der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein die Bundesstraße 51 zwischen den Anschlüssen Kronenburg (Nordrhein-Westfalen) und Stadtkyll erneuern – komplett und inklusive der Entwässerung, die man gleich im ersten Jahr in Angriff nahm.

Die vielbefahrene Straße ist auf diesem Abschnitt vierspurig ausgebaut. Bisher verliefen die Arbeiten weitgehend ohne Sperrungen. Im dritten Kalenderjahr steht jetzt aber nch einmal eine mittlere Geduldsprobe an, die vor allem in Stadtkyll mehr Verkehr verursachen wird: Am Montag, 9. März, sollen die Landesstraße 24 von der Zufahrt zum Gewerbegebiet „Auf Zimmers“ und die daran anschließende Einmündung auf die Bundesstraße in Richtung Trier ebenfalls erneuert werden. Das Gleiche gilt für die Spur, auf der man dort von der Bundesstraße herunterfährt, wenn man von Norden kommt.

Auch an der Zu- und Ausfahrt, sagt Dietmar von Landenberg vom LBM, werde der gesamte Aufbau der Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten, so der Plan, sollen einen Monat lang dauern. Bis dahin gilt die Umleitung: Für alle, die aus Richtung Trier und Prüm unterwegs sind, ändert sich nichts, sie fahren entweder weiter oder in Richtung Stadtkyll ab.

Wer aber aus Richtung Köln kommt und ins Stadtkyller Gewerbegebiet muss, der ist gezwungen, die Ausfahrt Kronenburg zu nehmen, durch den Ort zu fahren und dann von dort hinauf zum Gewerbegebiet. Und er kann anschließend dort oben eben nicht in Richtung Trier weiter, obwohl die Anschlussstelle direkt daneben liegt – er muss erneut hinab, durch Stadtkyll und in Kronenburg wieder auffahren.

Und wann ist dort alles erledigt? Wenn die Deckschicht in Richtung Trier und Prüm aufgetragen sei, sagt Dietmar von Landenberg – in Richtung Köln ist diese Schicht bereits drauf. Das werde gemacht, sobald die Anschlussstelle Stadtkyll fertig sei.

Den Abschluss der Arbeiten erwartet Dietmar von Landenberg voraussichtlich im Mai, „wenn alles gut verläuft“. Denn wenn es auch vorerst nicht danach aussieht, dass der Winter noch einmal so richtig einsteigt – man könne letztlich nicht wissen, was das Wetter noch so anstellt.

Bauarbeiten B 51-Anschlussstelle Stadtkyll. Foto: TV/Schramm, Johannes