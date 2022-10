Landesstraßenbauprogramm 2023/2024 : Für 23,3 Millionen Euro: Diese Landesstraßen sollen in der Eifel ausgebaut werden

411 Projekte umfasst das Landesstraßenbauprogramm 2023/2024. Dazu gehört auch der Ausbau der Dockweilerstraße in Daun. Foto: TV/Stephan Sartoris

Gerolstein Für die nächsten zwei Jahre hat das Land so einiges in Sachen Straßenbau geplant: 33 Projekte im Eifelkreis und 18 in der Vulkaneifel. Doch ist das in Zeiten von Materialknappheit überhaupt möglich? Und in welche Straßen soll investiert werden?