Straßenbau : Sperrung und Ampelregelung in Pelm ab Montag

Sperrung und Ampelregelung in Pelm ab Montag

Pelm (red) Wegen Bauarbeiten kann es im Zuge der L 27 in Pelm sowie im Zuge der L 27 zwischen Pelm und der Abzweigung nach Berlingen in der Zeit von Montag, 7. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember , zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr im Zuge der L 27 mit einer Baustellenampel geregelt. Weiterhin wird die Zufahrt aus Richtung L 27 in Richtung Studentenring in Pelm, und umgekehrt, an vier Arbeitstagen gesperrt.