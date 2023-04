Verkehr K35 wegen Bauarbeiten gesperrt

Hinterweiler/Hohenfels · Wegen Straßenbauarbeiten muss die Kreisstraße 35 zwischen Hinterweiler ab der Zufahrt zum Steinbruch und der Einmündung Bundesstraße 410/K35 bei Hohenfels voraussichtlich am kommenden Montag und Dienstag, 17. und 18. April, gesperrt werden, und zwar am Montag ab 7.30 Uhr und am Dienstag bis 15.30 Uhr.

12.04.2023, 15:48 Uhr

Foto: dpa/Jan Woitas