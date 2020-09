Infrastruktur : 3,65 Millionen Euro für Straßenbaupropjekte im Landkreis Vulkaneifel

Daun/GReolstein Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing hat das Landesstraßenbauprogramm für 2021 vorgestellt. Im kommenden Jahr stehen für 331 Projekte im Landeshaushalt 126 Millionen Euro zur Verfügung.

Einen besonderen Schwerpunkt des Straßenbauprogramms 2021 bildet nach Mitteilung des Verkehrsministeriums mit landesweit 19 Einzelvorhaben der Radwegebau. 3,65 der 126 Millionen Euro stehen für die Realisierung von zehn Projekte im Kreis Vulkaneifel bereit. Erneuert werden sollen die Fahrbahnen der Landesstraße (L) 24 in der Ortsdurchfahrt Müllenborn, der L 25 zwischen Steffeln und Lehnerath, der L 52 bei Strotzbüsch, der L 66 in der Ortsdurchfahrt Steiningen und der L 95 in der Ortsdurchfahrt Lirstal.