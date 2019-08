Feuerwehr : Sperrung der Kölner Straße nach Gebäudebrand in Hillesheim

Foto: Kzenon - stock.adobe.com/Copyright: AdobeStock_Kzenon

(red) Zu einem Hausbrand ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Gerolstein am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von einem Anwohner in der Kölner Straße in Hillesheim alarmiert worden. Der Mann hatte laut Mitteilung der Feuerwehr Feuerschein in dem Gebäude bemerkt.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte seien die Flammen bereits aus dem Dach geschlagen. Das seit längerem leerstehende Haus sei mit Gerümpel voll gestellt gewesen, wodurch die Löscharbeiten erheblich erschwert worden seien. Nur durch den massiven Löschangriff über zwei Drehleitern und weitere Strahlrohre hätten die Nachbargebäude geschützt werden können. Ein Betreten des Hauses sei aufgrund der Einsturzgefahr zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen. Gegen 3 Uhr habe Einsatzleiter Marco Schneider "Feuer aus" gemeldet. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Die Ortsdurchfahrt Hillesheim in der Kölner Straße ist zur Zeit voll gesperrt. Für den Schwerlastverkehr wurde eine weiträumige Umleitung eingerichtet.