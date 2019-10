Verkehr : Straßenmeisterei Kelberg pflegt Gehölze

Symbolbild. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Kelberg Wegen umfangreicher maschineller Gehölzpflegearbeiten müssen laut Straßenmeisterei Kelberg in ihrem Bereich folgende Straßen für den Verkehr in den kommenden Tagen voll gesperrt werden: Die L 95 zwischen Retterath und Lirstal in der Zeit von Montag, 21. Oktober, bis Mittwoch, 23. Oktober, und von Montag, 28. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 29. Oktober. Hierzu werde eine Umleitungsstrecke über Mannebach, Kolverath, Sassen, die L 96 und Uersfeld bis nach Lirstal eingerichtet.

Auf der L 96 zwischen Oberelz und der Kreisgrenze in Richtung Bermel am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. Oktober, sowie am Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. Oktober. Hier wird eine Umleitungsstrecke über Lirstal, Mannebach, die B 410, Boos, Ditscheid und die L 96 eingerichtet.

Ebenfalls auf der L 96 werden zwischen Uersfeld und Lirstal Hecken und Sträucher am Montag, 28., und Dienstag, 29. Oktober, sowie am Montag, 4., und Dienstag, 5. November, geschnitten. Die Umleitungsstrecke verläuft über Mannebach, Kolverath, Sassen, die L 96, Uersfeld, bis nach Lirstal, und umgekehrt.