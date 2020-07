Infrastruktur : Kreisstraße für mehrere Monate gesperrt

Birresborn/Salm (sts) Wirklich viel los ist auf dem Teilstück der Kreisstraße (K) 77 zwischen Birresborn und Salm nicht. Gerade mal 125 Fahrzeuge am Tag sind dort durchschnittlich unterwegs, aber unbestritten ist schon lange, dass sich die Strecke in einem äußerst schlechten Zustand befindet.

Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für den Ausbau des rund acht Kilometer langen Streckenabschnitts von Birresborn über Rom (Ortsteil von Birresborn) nach Salm gestimmt. Vorgesehen ist, auch einen etwa 200 Meter langen Abschnitt in Salm auszubauen.

An dem Vorhaben beteiligt sich auch die Ortsgemeinde Salm, sie übernimmt die Kosten (rund 61♦000 Euro) für einen neuen Gehweg. Mit den Bauarbeiten ist in diesen Tagen begonnen worden, so dass noch in diesem Jahr ein Großteil der Arbeiten fertiggestellt werden kann. Wegen der Arbeiten wird die K 77 im ersten Bauabschnitt ab dem Ortsausgang Birresborn und dem Ortsausgang Salm nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein voraussichtlich bis zum 31. Oktober für den Verkehr voll gesperrt.