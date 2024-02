„Ich bin kein Moralapostel“ Er sieht sich als Gast bei Jugendlichen auf der Straße: Das ist der neue Streetworker in der Vulkaneifel

Der Arbeitsplatz von Jonas Klein: Das sind Wartehäuschen, Busbahnhöfe und versteckte, eher dunkle Ecken im ganzen Kreisgebiet. Seine Ausrüstung besteht unter anderem aus einem Bollerwagen, heißem Tee, einer Musikbox und einem Basketball. So ist der neue Streetworker in Gerolstein, Daun, Hillesheim, Jünkerath und Kelberg unterwegs. Er sucht Jugendliche an ihren Treffpunkten auf, wo sie weitgehend unbeobachtet von Erwachsenen sind – und immer wieder über die Stränge schlagen. Als Streetworker möchte Jonas Klein ein möglichst niedrigschwelliges Angebot schaffen und ebendiese Jugendlichen ansprechen, die sich tagsüber oder abends die Zeit auf öffentlichen Plätzen vertreiben.