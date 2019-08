Heimatgeschichte : Eine Art Familientreffen

Hillesheim Großer Bahnhof: Die Familie Runge hat den 75. Geburtstag der Eifel-Filmbühne mit einem musikalisch begleiteten Streifzug durch die Geschichte des Kinos gefeiert.

(bb) Hatte soeben zum Ausklang des Festaktes der Schauspieler und Hörspielsprecher Wolf Aniol (Bonn) bei der Lesung des Till-Raether-Textes „Über die Liebe zum Kino“ das Publikum noch beschworen: „Im Kino wird nicht gesprochen“, sind die Gäste und Freunde der Eifel-Filmbühne nun nicht mehr zu halten. „So ein gelungener Abend“, „So eine tolle Familie“ und „Wie gut, dass es weitergeht“. So und ähnlich lautet der Tenor ihrer Gespräche beim Hinausgehen - ohne Not ausnahmsweise durch den Notausgang, wo im Freien und in einem Zelt das Feiern fortgesetzt wird.