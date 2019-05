Rechtsstreit : Streit ums Michelbacher Hotel Huschens

Gerolstein-Michelbach Neueigentümer und bisherige Pächter kämpfen mit harten Bandagen gegeneinander. Entschieden wird in der Sache vor dem Landgericht Trier, vor Ort wird aber bereits munter gearbeitet.

Im Oktober 2018 verkauft H. das Hotel Huschens – aber nicht an die bisherigen Pächter, sondern an die Dahm GbR. Für Simon und Femke Geilings stellt der Verkauf an einen Dritten einen Schlag ins Gesicht dar. Zudem haben sie nach eigenen Angaben inzwischen rund 60 000 Euro in die Modernisierung des Hauses investiert, unter anderem neue Brandschutzanlagen installiert.