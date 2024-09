Handyfreie Zonen An diesem Gymnasium in Daun müssen Kinder ihre Handys wegsperren

In wenigen Minuten fängt die erste Stunde an. Die Sechstklässler des Thomas-Morus-Gymnasiums (TMG) in Daun steigen aus den Bussen und drücken die Tür zur Schule auf. Aber anstatt sofort in ihre Klassenräume zu gehen, machen sie einen Zwischenstopp an den kleinen, bunten Schließfächern im Flur. Sie legen ihr Smartphone hinein und schließen die Tür. Bis zum Ende der letzten Schulstunde bleibt das Schloss zu.