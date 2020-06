Freizeit : Dorffest in Stroheich ist abgesagt

Oberehe-Stroheich Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen für Groß-Veranstaltungen und der Einhaltung der Hygienerichtlinien hat sich die Freiwillige Feuerwehr Stroheich entschieden, dass das „Dorffest am Lindenplatz“ in Stroheich in diesem Jahr leider nicht stattfinden wird.

Die Veranstaltung ist komplett abgesagt worden.