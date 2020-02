Stromausfall : Obere Kyll und Hillesheim: Kein Saft, kein Netz

Jünkerath/Stadtkyll Im Oberen Kylltal ist am Dienstagmorgen in mehreren Orten die Stromversorgung ausgefallen. Das Mobilfunknetz funktionierte ebenfalls nicht. Auch im Hillesheimer Land waren die Bürger zeitweise ohne Saft.

Und dann ging alles aus: In der Vulkaneifel waren am Morgen mehrere Orte seit etwa 9.15 Uhr ohne Stromversorgung, der Ausfall erstreckte sich unter anderem auf Hillesheim, Lissendorf, Oberbettingen, Stadtkyll und Jünkerath. Auch das Mobilfunknetz fiel in einigen Orten aus.