Natur : Studienreise des Naturschutzbundes

Daun (red) Die Eifel-Nabu (Naturschutzbund Deutschland) Gruppen Daun, Kylleifel und Südeifelveranstalten eine Studienreise in die Schwäbische Alb. Die viertägige Exkursion zum Arten- und Biotopschutz hat den Titel „Zu den Anfängen“, da vor allem in der Region um den Federsee der Gedanke einer natürlichen Vielfalt durch Biotoppflege hier seinen Ursprung hatte.

Start ist am 21. Mai um 7 Uhr in Hillesheim. Rückankunft ist für den 24. Mai gegen 19 Uhr in Hillesheim vorgesehen.