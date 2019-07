Kultur : Geht die Kultur aufs Dorf?

Da war nochmal richtig Leben in der Bude: Weil das Schulgebäude in Üdersdorf saniert wurde, waren die Grundschüler und Lehrer von dort nach Niederstadtfeld umgezogen. Aber das ist auch schon mehr als ein Jahr her, seitdem steht das Gebäude wieder leer. Foto: e_daun <e_daun@volksfreund.de>

Daun/Niederstadtfeld Künstler aller Sparten, Sportler und andere Interessierte aus der Verbandsgemeinde Daun suchen ein Domizil für ein offenes Kulturzentrum. Mittlerweile ist die ehemalige Schule in Niederstadtfeld das realistischste Szenario.

Mit Kultur und auch querdenkerischen Ansätzen kennen sich die Niederstadtfelder aus: In den 1980er und 1990er Jahren war hier die sogenannte Lernwerkstatt zu Hause, ein von einem gemeinnützigen Verein in der zuvor leerstehenden Dorfkneipe betriebenes Tagungshaus. Besucher kamen aus ganz Deutschland, von exotischen Tantraseminaren bis zu kreativen Seidenmalkursen, vom Obstbaumschnitt bis zum Klassikkonzert war alles möglich. Promis der Alternativszene gingen hier ein und aus, Franz Alt oder Rainer Langhans, der norwegische Friedensforscher Johan Galtung oder der Erfinder der Zukunftswerkstätten Robert Jungk.

So wäre es nur konsequent, wenn in Niederstadtfeld auch das Ergebnis jener Kultur-Zukunftswerkstätten lebendig würde, die im Rahmen des WEGE-Prozesses (die Abkürzung steht für „Wandel erfolgreich gestalten“) der Verbandsgemeinde Daun stattfanden und noch stattfinden (der TV berichtete). Der vordringlichste Wunsch von Musikern, bildenden Künstlern, Theatermachern, Literaten oder auch Skatern und anderen Kulturinteressierten, der sich in diesen Treffen herauskristallisierte: Ein offenes Kulturzentrum muss her! Caroline Seibert und Andrea Soboth vom Institut für Regionalmanagement, die den WEGE-Prozess begleiten, machten sich also auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie.